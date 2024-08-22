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Сюжет: Милицейские ЧП

В Бишкеке следователь вымогал $8 тысяч за переквалификацию дела. Его задержали

В Бишкеке задержан старший следователь Городского отдела милиции № 8 Первомайского района. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

Милиционера задержали при получении 550 тысяч сомов. 

Задержание провели сотрудники ГКНБ совместно с СВР МВД 20 августа. Следствие установило, что старший следователь ГОМ № 8 вымогал $8 тысяч за переквалификацию уголовного дела на более легкую статью Уголовного кодекса.

При задержании в кабинете старшего следователя обнаружили 550 тысяч сомов. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302772/
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