В Бишкеке следователь вымогал $8 тысяч за переквалификацию дела. Его задержали

В Бишкеке задержан старший следователь Городского отдела милиции № 8 Первомайского района. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

Милиционера задержали при получении 550 тысяч сомов.

Задержание провели сотрудники ГКНБ совместно с СВР МВД 20 августа. Следствие установило, что старший следователь ГОМ № 8 вымогал $8 тысяч за переквалификацию уголовного дела на более легкую статью Уголовного кодекса.

При задержании в кабинете старшего следователя обнаружили 550 тысяч сомов. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.