В Нарыне на чиновников завели уголовное дело. Некачественно построили школу

Прокуратура Кочкорского района выявила нарушения в Нарынской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, должностные лица управления капитального строительства области, злоупотребляя должностным положением, приняли в эксплуатацию некачественно построенную школу в селе Ара-Кол Кочкорского района.

Они составили и подписали фиктивные акты выполненных работ по поставке мебели, которую так и не привезли, но строительной компании деньги перечислили. Государству причинен материальный ущерб на 4 миллиона 626 тысяч сомов.

Прокуратура района возбуждила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и для организации расследования передала в ОВД Кочкорского района.