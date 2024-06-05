Финансировал ОПГ Кольбаева. Объявлен в розыск казахстанский предприниматель

Объявлен в розыск казахстанский предприниматель, владелец компании «Вертекс Голд» Владимир Джуманбаев. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

В рамках следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства по факту легализации (отмывания) доходов установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчыбека Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг», со стороны бизнесмена Казахстана.

В частности, у Владимира Джуманбаева на территории КР была компания ОсОО «В.Г.К.», занимающаяся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, работники которой в период с 2021 по 2023 год в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 миллиону сомов Камчыбеку Асанбеку.

При этом Владимир Джуманбаев неоднократно встречался Камчыбеком Асанбеком в центре отдыха «Барс» в Иссык-Кульской области, куда прибывал частным самолетом.

В ГКНБ КР отметили, что в рамках расследования досудебного производства установлены факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчетных данных в государственные органы КР в целях сокрытия реальных показателей доходов в деятельности компании ОсОО «В.Г.К.». Причинен ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

На основании собранных материалов в отношении Владимира Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности.