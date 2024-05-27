22:31
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Происшествия

В Бишкеке 10 дней ищут пропавшего без вести Кенжебека Ибрагимова

В Бишкеке разыскивают без вести пропавшего 44-летнего Кенжебека Ибрагимова. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

17 мая 2024 года в милицию обратилась женщина, которая просила помочь в поисках ее мужа, который в тот же день примерно в 18.30 вышел из дома по улице Марата Казиева и не вернулся.

Факт зарегитсрирован в ЖУИ УВД Ленинского района, начаты поисковые работы.

Приметы: среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в голубые джинсы, батник серого цвета, зеленую жилетку, обувь коричневого цвета.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ибрагимова Кенжебека Эмилбековича, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352949, 0703401600, 0554606000, 0777869797 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295140/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Драка с иностранцами. Задержаны трое подозреваемых, но их хотят отпустить
Поиски пропавшего вертолета с президентом Ирана пока не дали результатов
На охрану Бишкека сегодня в ночь выйдут 2 тысячи 700 сотрудников милиции
В Караколе мужчину ударили ножом за отказ дать милостыню
В Джалал-Абаде изъяли четыре незаконно хранящихся ружья с боеприпасами
Избиение девочки в бишкекской школе. Милиция прокомментировала инцидент
В Бишкеке сотрудник отдела УПСМ камнем разбил голову работнику СВР МВД
Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй. Порядок обеспечат 2,5 тысячи милиционеров
В Нооруз 1,5 тысячи милиционеров будут охранять общественный порядок в Бишкеке
Милиция переходит на усиленный режим работы во время празднования Нооруза
Популярные новости
Последний звонок. В&nbsp;Кыргызстане остановили 48&nbsp;машин, перевозивших выпускников Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников
Три подростка погибли в&nbsp;страшном ДТП на&nbsp;Иссык-Куле Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле
В&nbsp;Таласе убиты женщина и&nbsp;ее&nbsp;маленькие дети. Подозреваемый в&nbsp;розыске В Таласе убиты женщина и ее маленькие дети. Подозреваемый в розыске
Драка с&nbsp;иностранцами. Задержаны трое подозреваемых, но&nbsp;их&nbsp;хотят отпустить Драка с иностранцами. Задержаны трое подозреваемых, но их хотят отпустить
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA доступна на&nbsp;IOS MegaKassa от MEGA доступна на IOS
Преимущества виртуальной карты &laquo;Сапарыбыз бир&raquo; от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
27 мая, понедельник
22:00
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куд...
21:49
Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Вики любит Землю»
21:21
В Бишкеке 10 дней ищут пропавшего без вести Кенжебека Ибрагимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: днем без осадков
20:50
Второй раз за год. Снят с должности начальник Свердловского УВД