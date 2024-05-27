В Бишкеке 10 дней ищут пропавшего без вести Кенжебека Ибрагимова

В Бишкеке разыскивают без вести пропавшего 44-летнего Кенжебека Ибрагимова. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

17 мая 2024 года в милицию обратилась женщина, которая просила помочь в поисках ее мужа, который в тот же день примерно в 18.30 вышел из дома по улице Марата Казиева и не вернулся.

Факт зарегитсрирован в ЖУИ УВД Ленинского района, начаты поисковые работы.

Приметы: среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в голубые джинсы, батник серого цвета, зеленую жилетку, обувь коричневого цвета.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ибрагимова Кенжебека Эмилбековича, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352949, 0703401600, 0554606000, 0777869797 или 102.