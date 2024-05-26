Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников

За день выявлено 2 тысячи 909 водителей, нарушивших ПДД. Об этом сообщают в ГУОБДД.
По их данным, после Последнего звонка остановили 48 машин с выпускниками: в городе Бишкеке выявили 45 авто, в Нарынской области — три.
Все эти автомашины остановлены на постах при въезде и выезде из городов, выпускники доставлены в районные отделения внутренних дел, а транспортные средства поставлены на штрафстоянки.
- 45 были в состоянии алкогольного опьянения;
- 34 ехали без соответствующих документов;
- 559 превысили скорость.
За грубые нарушения Правил дорожного движения 266 автомашин водворены на штрафстоянку, отметили ГУОБДД.