Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников

За день выявлено 2 тысячи 909 водителей, нарушивших ПДД. Об этом сообщают в ГУОБДД.

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По их данным, после Последнего звонка остановили 48 машин с выпускниками: в городе Бишкеке выявили 45 авто, в Нарынской области — три.

Все эти автомашины остановлены на постах при въезде и выезде из городов, выпускники доставлены в районные отделения внутренних дел, а транспортные средства поставлены на штрафстоянки.

45 были в состоянии алкогольного опьянения;

34 ехали без соответствующих документов;

559 превысили скорость.

Всего за день выявлено в общей сложности 2 тысячи 909 водителей, нарушивших ПДД:

За грубые нарушения Правил дорожного движения 266 автомашин водворены на штрафстоянку, отметили ГУОБДД.