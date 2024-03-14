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Происшествия

Задержан экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев

Задержан экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, следствием получены сведения о коррупционной и мошеннической деятельности бывшего чиновника.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

«Экс-министр, будучи исполнительным директором ОсОО «Хлопковая корпорация «Лиматекс», путем незаконной приватизации земельных участков компании в Ошской и Джалал-Абадской областях общей площадью более 50 гектаров реализовал их частным лицам. Предварительный ущерб оценивается в 500 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

Эркинбек Чодуев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

«В настоящее время ведется работа по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288956/
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