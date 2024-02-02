Открывать краны холодной воды для предотвращения замерзания труб не надо

Информация, которая активно распространяется в социальных сетях о необходимости открывать краны холодной воды для предотвращения замерзания водопроводных труб, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе «Бишкекводоканала».

По ее данным, технические параметры и стандарты, согласно которым построены водопроводные сети, отвечают СНиП. Глубина траншеи и другие параметры строительства сетей рассчитаны с учетом возможных климатических условий, включая низкие температуры.

«Призываем всех абонентов не доверять недостоверной информации, циркулирующей в социальных сетях, и не открывать краны холодной воды для предотвращения замерзания труб», — добавили в управлении.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.