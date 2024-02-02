Авария на ТЭЦ. Глава МЧС заявил, что взрыва котла не было

«Мы изначально предполагали, что взорвался 14-й котел, но выяснилось, что все котлы уцелели», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, отвечая на вопрос президента.

По его словам, было скопление газов или угольной пыли в одной из шахт. Предварительно, именно там произошел взрыв.

«По предварительным данным, сработали предохранители. Они сохранили котлы. Все они чистые, ни обломков, ни подтеков, ни трещин нет», — рассказал Бообек Ажикеев.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.