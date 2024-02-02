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Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Без отопления остаются жители шести микрорайонов

В данное время отопление отсутствует в 7-м, 8-м, 6-м, 11-м, 12-м микрорайонах и «Асанбае». Об этом сообщила Бишкектеплосеть.

По ее данным, на 15.05 на подающем трубопроводе на выходе с ТЭЦ температура держится в пределах от 33 до 48 градусов. Давление поднялось с 6,6 до 8 единиц избыточного давления (Ати).

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285780/
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