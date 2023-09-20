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Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. В Нью-Йорке кыргызстанцы вышли на митинг

В Нью-Йорке кыргызстанцы вышли на митинг в поддержку фигурантов так называемого кемпир-абадского дела. Фотографии с акции протеста на своей странице в Facebook опубликовал активист Тилекмат Куренов.

Известно, что на митинг вышли три человека.

Тилекмат Куренов сообщил, что акция протеста прошла у здания Генассамблеи ООН.

«Сегодня на митинг к зданию Генассамблеи ООН вышли люди со всего мира. Они против войны в Украине. Есть и граждане Ирана, которые выступают против политических гонений в их стране. Конкретно мы (Тилекмат Куренов. — Прим. 24.kg) не остановимся лишь на одной акции протеста, следующий митинг будет в Вашингтоне после саммита. Затем мы планируем выйти к зданию посольства Кыргызстана в США», — сказал он.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. 

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275483/
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