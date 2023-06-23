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Происшествия

По подозрению в изнасиловании в Бишкеке задержан бывший чиновник Минприроды

В Бишкеке задержан гражданин, который пытался изнасиловать девушку. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, с заявлением обратилась гражданка Э.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени Б., который в ночь с 14 на 15 июня в салоне автомобиля на пересечении улиц Токтогула и Ибраимова предпринял попытку вступить с ней в половую связь против ее воли.

По данному факту следственной службой УВД возбуждено уголовное дело по статье 37 (покушение на преступление) и 154 (изнасилование) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий оперативниками установлен гражданин Б.Б. 1993 года рождения.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Некоторые СМИ сообщают, что задержанный — бывший начальник управления биоресурсов Министерства природы, который, как проинформировали в ведомстве, уволился в апреле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268837/
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