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Происшествия

В Бишкеке неизвестные сожгли, зарезали и застрелили 30 собак и кошек

В бишкекской лесопосадке близ парка «Ынтымак» неизвестные сожгли, застрелили и зарезали 30 собак и кошек. Информацию об этом 24.kg подтвердили в МЧС. Трупы убитых животных обнаружили спасатели, приехавшие на вызов о пожаре.

«Сообщение о возгорании в лесопосадке поступило к нам 16 сентября в 14.37. Пожар был локализован в 15.18, полностью потушен в 17.20. Одна собака умерла от ожогов. По предварительной информации, остальные 29 собак и кошек были зарезаны и застрелены. Всего было 30 животных. Причина пожара уточняется», — проинформировали в МЧС.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что неизвестные подожгли импровизированный приют, который рядом с парком в зарослях устроил бездомный Александр Уваров. Сам он считает, что к жестокой расправе могут быть причастны застройщики.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Здесь бездомный содержал собак и кошек

В пресс-службе Октябрьского РУВД произошедшее пока не комментируют. Возбуждено ли уголовное дело по факту убийства животных, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207458/
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