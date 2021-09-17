В Бишкеке неизвестные сожгли, зарезали и застрелили 30 собак и кошек

В бишкекской лесопосадке близ парка «Ынтымак» неизвестные сожгли, застрелили и зарезали 30 собак и кошек. Информацию об этом 24.kg подтвердили в МЧС. Трупы убитых животных обнаружили спасатели, приехавшие на вызов о пожаре.
«Сообщение о возгорании в лесопосадке поступило к нам 16 сентября в 14.37. Пожар был локализован в 15.18, полностью потушен в 17.20. Одна собака умерла от ожогов. По предварительной информации, остальные 29 собак и кошек были зарезаны и застрелены. Всего было 30 животных. Причина пожара уточняется», — проинформировали в МЧС.
В пресс-службе Октябрьского РУВД произошедшее пока не комментируют. Возбуждено ли уголовное дело по факту убийства животных, неизвестно.