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Происшествия

В городе Ош двое мужчин до смерти забили приятеля

В Оше по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что 5 июня в милицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины азиатской внешности. Выехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила на трупе повреждения.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Судебно-медицинские эксперты обнаружили, что мужчине сломали ребра. Личность погибшего установлена. Им является 26-летний Э.Э. По подозрению в совершении этого преступления задержаны 29-летний Б.Э. и 30-летний Ж.Б. Выяснилось, что накануне убийства они с погибшим распивали спиртные напитки. Мужчины пришли к трансформаторной будке, между ними произошла перепалка. Собутыльники запинали до смерти приятеля, украли деньги и скрылись. Обоих подозреваемых водворили в СИЗО», — сообщили в УВД Оша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197054/
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