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Происшествия

Гостиницы, строящиеся здания. Где еще ищут пропавшего Орхана Инанды

Сотрудники органов внутренних дел в усиленном порядке круглосуточно ведут следственные действия и поиск пропавшего Орхана Инанды на всей территории Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

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Уточняется, что милиционеры проверяют все возможные места, где может быть пропавший Охран Инанды. За прошедшие сутки были досмотрены гостиницы и отели, все участки строящихся зданий и сооружений, включая гаражные кооперативы и места стоянок, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны.

«Активные поиски ведутся в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодьях, мусорных свалках и полигонах. Также к поисковым мероприятиям привлечены кинологические службы со служебными собаками, используются дроны в труднопроходимых местах. Въезды и выезды в столицу контролируются мобильными и стационарными постами. Продолжаются работы по установлению возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Отрабатываются всевозможные версии исчезновения Орхана Инанды. Расследование и поисковые мероприятия полностью находятся на личном контроле руководства ГУВД Бишкека и МВД», — сообщили в ГУВД.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Президент также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196422/
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