Убийство Айзады. В ООН призывают своевременно реагировать на похищение человека

Новость о смерти Айзады Канатбековой, последней жертвы ала качуу, является трагическим напоминанием о необходимости положить конец этой бесчеловечной практике. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

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Организация призывает все органы правительства, включая правоохранителей и силы безопасности, принять своевременные и скоординированные меры для реагирования и рассмотрения дел, зарегистрированных по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР и обеспечить эффективное и быстрое расследование.

«ООН поддерживает кыргызстанцев, выражающих нетерпимость к любым формам насилия в отношении женщин и девочек, включая любое поведение, связанное с ала качуу. ООН призывает непрерывно принимать и обеспечивать соблюдение законов и правовых положений, направленных на предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин и девочек», — сообщили в организации.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Ранее на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.