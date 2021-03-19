Россиянин пытался пересечь границу вброд через реку Чу. Его задержали

Пограничники задержали гражданина России за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ.

Уточняется, что во время несения службы пограничный наряд обнаружил гражданина, который направлялся из Казахстана в Кыргызстан вброд через реку Чу.

«Пограничники пресекли нелегальный переход госграницы и задержали нарушителя. В ходе опроса установлено, что задержанный 31-летний Н.Г. является гражданином России. После оформления соответствующих документов нарушитель госграницы был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.