11:29
USD 84.80
EUR 101.29
RUB 1.15
Происшествия

Россиянин пытался пересечь границу вброд через реку Чу. Его задержали

Пограничники задержали гражданина России за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ.

Уточняется, что во время несения службы пограничный наряд обнаружил гражданина, который направлялся из Казахстана в Кыргызстан вброд через реку Чу.

«Пограничники пресекли нелегальный переход госграницы и задержали нарушителя. В ходе опроса установлено, что задержанный 31-летний Н.Г. является гражданином России. После оформления соответствующих документов нарушитель госграницы был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187028/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкция пункта пропуска «Ак-Жол». Как сегодня выглядит режимный объект
Лимоны, лампочки, аккумуляторы. В Баткенской области пресекли контрабанду
Из Таджикистана в Кыргызстан пытались провезти контрабанду
Мандарины и лампочки на 340 тысяч сомов. Пограничники задержали контрабанду
Задержание кыргызстанцев в Таджикистане. Комментарий ГКНБ
Задержание баткенцев. С митингующими встретился Омурбек Суваналиев
В городе Ош от лейкоза скончался солдат Погранслужбы
Еще два КПП на границе с Казахстаном начали пропускать людей и транспорт
Контрабанда скота. Пограничники пресекли перегон животных в Узбекистан
Усилить борьбу с контрабандой и коррупцией поручили Пограничной службе
Популярные новости
Причастен к&nbsp;выводу денег из&nbsp;страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
В&nbsp;Бишкеке задержан владелец французского ресторана La&nbsp;Maison В Бишкеке задержан владелец французского ресторана La Maison
В&nbsp;&laquo;Мурас-Ордо&raquo; убили мальчика. Стали известны подробности В «Мурас-Ордо» убили мальчика. Стали известны подробности
Бизнес
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
В&nbsp;АПЗИ прошла встреча с&nbsp;акционером британской компании &laquo;Чаарат Голд Холдингс&raquo; В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс»
В&nbsp;Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
19 марта, пятница
11:26
Свободных участков в Бишкеке нет. Застройщики выступают за снос старых домов Свободных участков в Бишкеке нет. Застройщики выступают...
11:17
В Кыргызстане задержали 10 авто с абхазскими номерами. Передвигались незаконно
11:16
Кыргызстан намерен идти по пути развития «зеленой» экономики
11:09
Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
11:06
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 марта