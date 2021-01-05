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Происшествия

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева игнорирует повестки следователя

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева игнорирует повестки и не является на допрос в ГКНБ. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля была вручена Калиевой еще 30 декабря. Однако в тот же день от нее и от ее адвоката поступило письменное заявление с просьбой перенести допрос на 4 января в связи с занятостью последнего.

«4 января адвокат, ссылаясь на то, что Гульбара Калиева по состоянию здоровья была госпитализирована в одно из медицинских учреждений, сообщил о невозможности явиться в следственные органы. При этом Калиева в одном из СМИ заявляла о том, что ее никто не вызывал на допрос, что не соответствует действительности. ГКНБ напоминает о том, что, согласно законодательству Кыргызской Республики, все граждане равны перед законом и проводимые следственные действия направлены на объективное расследование всех возможных фактов коррупции в судебных органах, в том числе установление возможной причастности к коррупционным схемам ответственных должностных лиц судебной системы страны», — сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В дисциплинарную комиссию при Совете судей поступило представление о даче согласия на привлечение ее к уголовной ответственности. Однако заседание это так и не состоялось.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178926/
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