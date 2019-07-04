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Происшествия

Врачи выписали пациентку с разрывом кишечника после операции. Она умерла

Врачи выписали пациентку с разрывом кишечника домой. Она умерла. В Минздраве создали комиссию.

Сообщение о смерти 17-летней девушки в социальной сети Facebook разместила пользователь Дождь Жанна.

По ее данным, девушка попала в Кеминскую больницу с болями в брюшной полости. Врач, не сделав ни одного анализа, даже элементарного УЗИ, назначила клизму.

«Делали ей эту клизму трое суток! Когда врач заметила, что у пациентки ухудшилось состояние, то направила ее в Бишкек. А тут началось отфутболивание ее с Мамакеевской (Национальный хирургический центр. — Прим. 24.kg) на Фучика (Городская больница № 1. — Прим. 24.kg) и обратно. Таким образом родители девушки потеряли сутки драгоценного времени. В итоге ее принимают на Фучика, оперируют и понимают, что уже поздно: у нее произошел разрыв кишечника и все каловые массы оказались в брюшной полости», — написала она.

Автор сообщения указывает, что после операции врачи, надавив на родителей, взяли расписку, что они заберут девушку домой и будут дальше ее лечить в Кемине.

«С раскрытой брюшной полостью и в тяжелом состоянии они забирают ее домой!» — написала Дождь Жанна.

В Министерстве здравоохранения сообщили 24.kg, что по данному факту создана комиссия.
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