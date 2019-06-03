В Кара-Суйском районе повесилась 13-летняя девочка

В селе Сура-Таш Кара-Суйского района Ошской области повесилась 13-летняя А.Н. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что девочку обнаружили под навесом во дворе дома. Она повесилась на шарфе. Выехавшая на место оперативно-следственная группа на теле ребенка не обнаружила признаков насильственной смерти. От проведения судебно-медицинской экспертизы родители отказались. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, неприязненных отношений в школе со сверстниками или дома с родными у девочки не было.