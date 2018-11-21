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Происшествия

В Бишкеке дворник и домком выследили педофила и передали его милиции

В Бишкеке дворник и домком выследили педофила и передали его милиции. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пользователь Татьяна Орлова.

По ее словам, в микрорайоне «Аламедин-1» и его окрестностях мужчина выслеживал детей во дворах и приставал к ним.

«Несколько детей его опознали. 15 ноября мужчина выследил третьеклассницу из соседнего подъезда. По счастью, девочка не села с ним в лифт. Ее мама написала заявление в милицию. Камеры в подъезде и во дворе сразу его зафиксировали. Наш дворник его увидел и вместе с домкомом, пока ехал участковый, проследил, куда тот направился», — написала Татьяна Орлова.

В ГУВД Бишкека подтвердили информацию. Подозреваемого водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК КР.
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