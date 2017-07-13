«Агент 024»: В Бишкеке в лифте педофил приставал к 9-летней девочке

В Бишкеке в лифте педофил приставал к 9-летней девочке. Об этом сообщили читатели ИА «24.kg».

По их словам, инцидент произошел в микрорайоне № 12 днем 10 июля. «Примерно в 15.00 мужчина лет 30–35 лет зашел в лифт и начал приставать к 9-летней девочке, попытался ее изнасиловать. Она начала отбиваться, кричать. Мама встречала дочь на седьмом этаже и услышала, что в лифте что-то происходит, тоже начала кричать. Когда парень доехал до 7-го этажа, он оттолкнул женщину и убежал», — говорится в сообщении.

В МВДфакт подтвердили. «Парень взял несовершеннолетнюю за руку и начал целовать. В тот же день сотрудники милиции приехали на место, зафиксировали случай. В настоящее время ведутся поиски этого парня за домогательство. Он скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

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