Педофил в Джалал-Абаде получил 20 лет колонии усиленного режима

Суд Джалал-Абада вынес приговор в отношении А.У., признав его виновным в изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, 15 ноября 2017 года в ОВД Джалал-Абада обратилась женщина и сообщила, что некий А.У. похитил ее пятилетнюю дочь и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По факту возбудили уголовное дело. Согласно заключениям судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз, установлен факт изнасилования. Следствием причастность обвиняемого полностью доказана.

По результатам рассмотрения дела суд признал А.У. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 129 (изнасилование малолетней) УК КР и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Как отмечается, уголовные дела, где потерпевшими являются несовершеннолетние, находятся под постоянным контролем органов прокуратуры.