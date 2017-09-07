Кыргызстанца обвиняют в интимной связи со школьницей в Санкт-Петербурге

Кыргызстанца обвиняют в интимной связи с 15-летней ученицей 7-го класса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, с начала года и до момента задержания молодой человек неоднократно вступал в интимную связь со школьницей. 5 сентября родители девушки заявили о ее исчезновении, а в ночь на 6 сентября ее нашли у любовника в Подпорожье.

В приемном покое детской больницы семикласснице поставили диагноз «ранняя половая связь».

Молодой мужчина, живший в Ленобласти без регистрации, стал фигурантом уголовного дела по статье 134 УК РФ.



