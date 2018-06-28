В Чуйской области подросток развратил шестилетнюю девочку

В селе Кызыл-Бирлик Чуйской области 13-летний подросток совершил развратные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, девочку госпитализировали.

«По материалу назначили судебные экспертизы, заключения которых еще не готовы. Поверка установила, что подросток, согласно справке Центра медико-социальной экспертизы лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 2016 года является инвалидом I группы», — сообщили в МВД.

По закону уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления исполнилось 16 лет. Лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 14, подлежит уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время мальчик находится на лечении в Республиканской детской психиатрической больнице, отметили в МВД.