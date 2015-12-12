07:50
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Политика

Президент Алмазбек Атамбаев провел переговоры с грузинским коллегой

Президент Алмазбек Атамбаев на конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития» в городе Ашхабаде встретился с главой Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества. Георгий Маргвелашвили отметил, что все встречи с Алмазбеком Атамбаевым проходят в атмосфере дружбы и доверия, и добавил, что ждет его официального визита в Грузию. Глава КР выразил намерение посетить Тбилиси в 2016 году.

Президенты подчеркнули важность наращивания кыргызско-грузинского взаимодействия в различных сферах.

Фото аппарата президента КР
Ссылка: https://24.kg/politika/24605/
просмотров: 3638
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев напомнил, что в Кыргызстане не будет «неприкасаемых» чиновников
Алмазбек Атамбаев: В Кыргызстане нет запретных тем, которые не осмелились бы освещать и обсуждать наши СМИ
Президент Кыргызстана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с терактами в Париже
Президент Кыргызстана ушел в отпуск
Госсекретарь передал Алмазбеку Атамбаеву привет от Барака Обамы
Алмазбек Атамбаев: То, что саженцы сакуры прижились в Кыргызстане, хорошая примета
Президент Кыргызстана встретится с председателем КНР
Президент Кыргызстана посетит с официальным визитом Китай и Иран
На Иссык-Куле проходит встреча президентов Кыргызстана и Казахстана
Алмазбек Атамбаев: Мы дорожим отношениями с Туркменистаном
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom