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Власть

В Грузии одобрили законопроект об иноагентах в первом чтении. В Тбилиси митинг

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По их данным, за принятие документа проголосовали 83 депутата, против — ни одного. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.

«Грузия Online» пишет, что во время обсуждения законопроекта председатель парламента Шалва Папуашвили выдворил из зала оппозиционных депутатов Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Тину Бокучаву и Ану Нацвлишвили. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» встречали выступление депутатов от оппозиции криками, а во время выступления членов парламентского большинства оппозиционные депутаты стучали по столам и скандировали: «Нет российскому закону!» — отмечает издание.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во второй раз был внесен правящей партией «Грузинская мечта». В марте 2023 года она отозвала его после масштабных протестов.

Тем временем возле парламента третий день продолжаются протесты против принятия законопроекта. Вчера стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291867/
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