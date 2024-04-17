В Грузии одобрили законопроект об иноагентах в первом чтении. В Тбилиси митинг

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По их данным, за принятие документа проголосовали 83 депутата, против — ни одного. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.

«Грузия Online» пишет, что во время обсуждения законопроекта председатель парламента Шалва Папуашвили выдворил из зала оппозиционных депутатов Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Тину Бокучаву и Ану Нацвлишвили. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» встречали выступление депутатов от оппозиции криками, а во время выступления членов парламентского большинства оппозиционные депутаты стучали по столам и скандировали: «Нет российскому закону!» — отмечает издание.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во второй раз был внесен правящей партией «Грузинская мечта». В марте 2023 года она отозвала его после масштабных протестов.

Тем временем возле парламента третий день продолжаются протесты против принятия законопроекта. Вчера стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек.