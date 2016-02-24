Ученые звания. Ради престижа и зарплаты?

Депутат парламента Альфия Самигуллина озаботилась низким престижем науки. «За ученую степень кандидатам наук ежемесячно доплачивают всего 300 сомов, а докторам наук - 600 сомов. Поэтому и престиж науки очень низкий. Надо поднять зарплату, и тогда, возможно, поднимется престиж, и больше людей, в том числе в сфере искусства и спорта, будут готовы защищать кандидатские и докторские диссертации», - сказала нардеп.

ИА «24.kg» поинтересовалось у своих респондентов, как поднять престиж науки и достаточно лишь хорошей зарплаты, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Айылчи Сарыбаев, доктор экономических наук, профессор:

- Одного повышения зарплаты недостаточно. Она вообще ничего не решает. Науку необходимо привязать к социально-экономическим проблемам страны, к программе правительства по развитию тех или иных отраслей. Нужно использовать достижения науки и техники в реальных предприятиях и организациях. Вот тогда может быть их развитие. Пока же у нас научно-исследовательская работа и реальный сектор экономики абсолютно оторваны друг от друга. Мы развиваемся хаотично, примитивно, в условиях дикой рыночной экономики. Достижения науки и техники не востребованы, потому что у нас практически нет реального сектора экономики, нет стабильности в стране и в правительстве.

Повышение зарплаты равносильно повышению пенсий или пособий. Дело не в 300 сомах, или 600, это пережитки прошлого периода, социалистического. Надо переходить на новую систему оплаты труда в зависимости от их результатов работы. К примеру, кто-то 30-40 лет назад защитил кандидатскую, а ему все время повышают доплату. Так нельзя.

- То есть, некоторые получают ученые степени, но ничего не изобретают?

- Естественно. Получается, вечный пенсионер, требующий помощи.

Айнура Арзыматова, доктор исторических наук, профессор:

- Престиж не упал: у нас очень многие защищают кандидатские и докторские. Но другой вопрос, когда это делается не для развития непосредственно самой науки, а для личного имиджа. Количество кандидатов и докторов наук увеличивается, но качества нет. Я думаю, что акценты расставлены немного неправильно. Нужно повышать престиж через качество и его контроль. Сейчас проводятся реформы в сфере аттестации научных кадров. В июне 2015 года, к примеру, принято решение, чтобы те, кто защищает кандидатские и докторские, публиковали статьи вне Кыргызстана. Этот фактор в какой-то степени остановит поток диссертаций. Раньше напечатают в Баткенском университете статью, и это считалось за публикацию, но ее никто не читал. Теперь должны публиковаться в международных журналах. Это будет способствовать тому, чтобы в науку приходили те, кто хочет ею заниматься.

В условиях нищего бюджета повышать зарплату нужно тем, кто в этом нуждается – учителям и врачам. Или пусть лучше строят больницы. За 25 лет у нас ни одной больницы не построили. В поликлиниках скотские условия обслуживания. Деньги нужно направлять на приоритетные отрасли. А в науку люди и без повышения зарплат идут. Хотя зарплата, действительно, мизерная.

Табылды Акеров, преподаватель, кандидат исторических наук:

- Одной зарплаты недостаточно: повышение, как правило, происходит только на 15-20 процентов. Надо разработать целую программу для того, чтобы повысить престиж науки, чтобы выпускники вузов, которые добились хороших результатов, могли остаться и продолжить свою учебу, посвятить жизнь науке. Чтобы защитить кандидатскую, нужно очень много денег. Определенные темы, допустим, средние и древние века в истории, никто не хочет исследовать. Историю кыргызов древних веков очень трудно изучать: нет источников. Но сегодня в вузах закрывают или объединяют кафедры. Если в Национально университете раньше было восемь кафедр, и готовили хороших специалистов, то сегодня там осталось только четыре кафедры. И какой специалист выйдет после этого? О каких реформах можно говорить?

Все хотят быстро защитить диссертацию, и потому берут легкие темы. Сейчас невозможно, как в Советском Союзе, изучать одну тему 5-10 лет. Сегодня рыночные условия, нужно кормить семью, решать социальные вопросы. И конечно, в таких условиях молодежь не хочет заниматься наукой. Нужно полностью пересмотреть систему образования, и чтобы министрами становились люди, которые компетентны, а не «менеджеры, которые могут делать реформы».

Александр Кацев, завкафедрой международной журналистики КРСУ:

- Наука от зарплаты не зависит. Но, конечно, она нужна. Если человек занимается каким-то горными машинами, то ему нужны деньги для их разработки. Если он гуманитарий, то ему нужны деньги на книги. В российских вузах есть так называемые книжные - $15 в месяц платили раньше, чтобы человек покупал книги. Дело не в зарплате. Нужно создать условия, при которых бы хотелось заниматься наукой, при которых начальство хотело, чтобы результаты моей научной деятельности были опубликованы, чтобы учебная нагрузка составлялась так, чтобы я мог работать и со студентами, и заниматься наукой, то есть писать книги.

Мамбетов Шергазы, доктор технических наук, профессор:

- Если учесть труд ученых и их вклад в научную сферу, неплохо было повысить выплаты. У этих людей, как правило, нет дополнительных доходов, ни бизнеса, ни чего другого. Но от нашего желания это не зависит.

- А что вас в свое время подвигло заниматься научной деятельностью?

- Внутренний зов. Я уже более 40 лет доктор наук. Социальные сферы меняются, и стремление к науке должно быть всегда. Это необходимость для развития общества.

Толобек Абдрахманов, ректор Кыргызского государственного университета имени Арабаева:

- Материальное стимулирование - один из моментов. 300 или 600 сомов – что это сейчас? Поэтому думаю, вопрос поставлен правильно. Но параллельно должны быть и другие рычаги – моральное, материальное стимулирование и финансирование. Наука у нас почти не финансируется. Все делается на энтузиазме.

- Что предполагает моральное стимулирование?

- Давно не слышал, чтобы кто-то получил звание заслуженного деятеля науки. В то же время масса людей получает звание заслуженного деятеля культуры или заслуженного артиста. Вузы, кстати, тоже работают над стимулированием. В нашем университете со спецсчета за кандидатскую мы доплачиваем 3 тысячи сомов, а за докторскую – 6 тысяч сомов. Тем, кто защитил кандидатскую диссертацию, выдаем разовое поощрение в размере 30 тысяч сомов, а за докторскую – 50 тысяч.

- Как вы можете прокомментировать высказывание о том, что ученые звания покупают?

- Есть те, кто покупает, ну, по крайней мере, были. У кого есть деньги, тот и депутатский мандат может купить, и кандидатские, и докторские для престижа. А на какие деньги будут покупать ученые степени вузовские или академические работники? Они работают и проводят исследования по-честному.

P.S. Заместитель министра образования и науки КР Нурмамат Эсенкулов ответил, что «будет лучше и более полезно», если на вопросы ответит директор департамента науки и научно-технической информации Абдиманнап Муратов. Однако в приемной Минобразования соединять с Муратовым отказались, посоветовав обратиться в пресс-службу ведомства.