Назначен ряд судей местных судов

Советом по делам правосудия Кыргызской Республики внесено представление на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о назначении 20 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Иссык-Кульской, Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Бишкек.

Президент издал указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский областной суд

Дюшеналиева Болоткана Жекшеновича;

Tонский районный суд

Абдинасирову Гулзат Ниязбековну;

Иссык-Кульский районный суд

Матемирова Азата Акылбековича;

— Баткенская область:

Баткенский районный суд

Кимсанова Нуртилека Манасовича;

Кадамжайский районный суд

Матказиева Автандила Акылбековича;

Кызыл-Кийский городской суд

Акимова Замира Талантбековича;

— Джалал-Абадская область:

Ала-Букинский районный суд

Алымкулова Сулаймана Мамбетовича;

Сузакский районный суд

Джунушалиеву Индиру Акимджановну;

Кара-Кульский городской суд

Кулукееву Жанайым Турдукуловну;

Джалал-Абадский городской суд

Картамбаеву Алину Усембековну;

— Ошская область:

Алайский районный суд

Оморову Майрам Карыпжановну;

Ошский городской суд

Таштанову Айнур Жетигеновну;

— город Бишкек:

Бишкекский городской суд

Бекишову Махабат Таныбековну;

Октябрьский районный суд

Мулюкбаеву Диляру Абдрахмановну;

Первомайский районный суд

Алымбекову Бактыгул Турсуновну;

Свердловский районный суд:

Жаныбек уулу Адила;

Маматкеримова Урмата Таалайбековича;

Сулайманова Жолдошбека Атакеевича;

Ленинский районный суд:

Жанболотова Улана Кубанычбековича;

Джунушова Дулана Дуйшенбековича.