Сапар Исаков в «Газпроме». Где работал и сколько получал бывший премьер

Сапар Исаков действительно входил в состав совета директоров одной из дочерних компаний холдинга «Газпром» в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов.

По его словам, в последнее время в СМИ стала появляться информация о том, что Сапар Исаков входил в совет директоров компании «Газпром Кыргызстан» и получал за это хорошую зарплату. Позже пользователи социальных сетей уточняли, что бывший глава правительства сидел на огромной зарплате в другой компании — «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан». «Газпром Кыргызстан» опроверг данные пользователей соцсетей.

Адвокат запросил у ОсОО «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» официальные данные.

На самом деле Сапар Исаков входил в состав совета директоров ОсОО «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» с 2011 года по 2 марта 2015-го.

«Его кандидатура выдвинута участником общества, то есть представителем государства в лице Фонда по управлению госимуществом. Сапар Исаков контролировал исполнение решений общего собрания участников ОсОО, соблюдал интересы правительства», — говорится в официальном ответе компании.

При этом зарплату Сапар Исаков не получал, так как, согласно уставу и нормативным документам ОсОО, выплата вознаграждений членам совета директоров не предусмотрена.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков находится под стражей по обвинению в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ. По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.