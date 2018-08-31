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Общество

1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Керемет, Улан)

9.30

19.00

улица Малдыбаева, 36, 36а, 38, 38/1

9.00

17.00

Западный

улицы Тулебердиева, Саадаева, Махатмы Ганди, Боталиева, Мусулманкулова

9.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)

9.00

17.00

Сокулукский

село Военно-Антоновка (улицы Ленина, Красноармейская)

9.00

17.00

Кантский

село Кировское (улица Южная)

9.00

18.00
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