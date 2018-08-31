1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Керемет, Улан) 9.30 19.00 улица Малдыбаева, 36, 36а, 38, 38/1 9.00 17.00 Западный улицы Тулебердиева, Саадаева, Махатмы Ганди, Боталиева, Мусулманкулова 9.30 18.00

2 Чуйская область