1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Керемет, Улан)
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9.30
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19.00
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улица Малдыбаева, 36, 36а, 38, 38/1
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9.00
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17.00
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Западный
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улицы Тулебердиева, Саадаева, Махатмы Ганди, Боталиева, Мусулманкулова
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9.30
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18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Аламудунский
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село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
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село Военно-Антоновка (улицы Ленина, Красноармейская)
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9.00
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17.00
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Кантский
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село Кировское (улица Южная)
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9.00
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18.00