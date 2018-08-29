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Общество

30 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Улан)

9.30

19.00

улица Ибраимова, 33, 35
улица Чокморва, 1, 3, 5, 7
улица Гоголя, 6, 8
улица Боконбаева, 3, 5, 7

9.00

15.00

«Городок строителей», 1-8, 10-16

13.00

18.00

Западный

улица Тыныстанова, 219

9.00

17.00

улицы Васильева, Исанова, Ананьева, Кожобергенова, Береговая, Северная, переулок Самарский

9.30

18.00

улица Азия, Калкагар

9.30

17.00

жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова, 11,12,19-я улицы)

9.30

17.00

улицы Тоголок Молдо, переулок Джальский

9.00

17.00

проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева

9.00

17.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

cело Аламудун (улицы Гагарина, Некрасова, Суворова, Заводской тупик)

9.00

17.00

село Октябрьское (улицы Герцена, Крылова, Школьная, Карла Маркса)

село Дачное (улицы Ломоносова, Чехова, Жукова, Строительная)

село Маевка (улицы Больничная, Молодой Гвардии, Школьная)

Сокулукский

село Манас (улицы Радиоцентральная, Школьная, Дружбы, Проектируемая)

9.00

17.00

село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе)

село Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым)

13.00

17.00

Московский

село Телек (улица Школьная)

село Крупское

9.00

17.00

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Жданова, Свердлова, Октябрьская, Железнодорожная, Гоголя, Жамбула, Льва Толстого, Пионерская, Шопокова, Абая, Космодемьянской, Фурманова, Кирова, Целинная, Федорова, Космическая, Чайкиной, Маяковского)

9.00

17.00

Кантский

город Кант (улицы Панфилова, Суворова)

село Дмитриевка, Кировское (район школы, улица Южная)

9.00

18.00

Чуйский

село Кайырма, Онбир-Джылга, Маданият, Прогресс

9.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Энчилеш;
  • 9.00-18.00 — села Арал, Долон, Кош-Добо, Тасма, Талды-суу, Кочи, Корумды, Сары-Добо.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Жазы.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Ак-Турпак.
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