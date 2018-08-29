30 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Улан)
|
9.30
|
19.00
|
улица Ибраимова, 33, 35
|
9.00
|
15.00
|
«Городок строителей», 1-8, 10-16
|
13.00
|
18.00
|
Западный
|
улица Тыныстанова, 219
|
9.00
|
17.00
|
улицы Васильева, Исанова, Ананьева, Кожобергенова, Береговая, Северная, переулок Самарский
|
9.30
|
18.00
|
улица Азия, Калкагар
|
9.30
|
17.00
|
жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова, 11,12,19-я улицы)
|
9.30
|
17.00
|
улицы Тоголок Молдо, переулок Джальский
|
9.00
|
17.00
|
проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева
|
9.00
|
17.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
cело Аламудун (улицы Гагарина, Некрасова, Суворова, Заводской тупик)
|
9.00
|
17.00
|
село Октябрьское (улицы Герцена, Крылова, Школьная, Карла Маркса)
|
село Дачное (улицы Ломоносова, Чехова, Жукова, Строительная)
село Маевка (улицы Больничная, Молодой Гвардии, Школьная)
|
Сокулукский
|
село Манас (улицы Радиоцентральная, Школьная, Дружбы, Проектируемая)
|
9.00
|
17.00
|
село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе)
|
село Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым)
|
13.00
|
17.00
|
Московский
|
село Телек (улица Школьная)
село Крупское
|
9.00
|
17.00
|
Жайылский
|
город Кара-Балта (улицы Жданова, Свердлова, Октябрьская, Железнодорожная, Гоголя, Жамбула, Льва Толстого, Пионерская, Шопокова, Абая, Космодемьянской, Фурманова, Кирова, Целинная, Федорова, Космическая, Чайкиной, Маяковского)
|
9.00
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улицы Панфилова, Суворова)
село Дмитриевка, Кировское (район школы, улица Южная)
|
9.00
|
18.00
|
Чуйский
|
село Кайырма, Онбир-Джылга, Маданият, Прогресс
|
9.00
|
17.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Энчилеш;
- 9.00-18.00 — села Арал, Долон, Кош-Добо, Тасма, Талды-суу, Кочи, Корумды, Сары-Добо.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Жазы.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Ак-Турпак.