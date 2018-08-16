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Общество

В США пятицентовую монету продали на аукционе за $4,5 миллиона

Фото аукциона Heritage Auctions. Уникальная монета в пять центов

Отчеканенную в 1913 году пятицентовую монету Liberty Head продали на торгах в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) за $4,56 миллиона. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на аукционный дом Stack’s Bowers.

Его президент Брайян Кендрелла назвал торги «подлинно значимыми, достойными места в истории». В руках нового владельца — одна из редчайших и наиболее ценная в США монета, подчеркнул он.

Монета представляет особую ценность для коллекционеров-нумизматов, так как известно о существовании только пяти ее экземпляров. Пятицентовики нелегально отчеканили в 1913 году на Монетном дворе США после того, как выпуск монеты официально прекратили.

В частных руках лишь три таких монеты. Пятицентовик с профилем древнеримской богини Либертас на аверсе носит имя американского финансиста и нумизмата Луи Элиасберга (1896−1976), который купил ее в 1948 году.
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