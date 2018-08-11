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Общество

В Налоговый кодекс внесли изменения

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятых Жогорку Кенешем 27 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, изменения направлены на упорядочение применения и использования контрольно-кассовых машин при введении электронной системы фискализации налоговых процедур.

Кроме того, закон направлен на оказание поддержки производителям сельхозпродукции и поспособствует развитию торгово-логистических центров и машинно-тракторных станций, упорядочит учет и создание сельскохозяйственных кооперативов, повысит экспортные возможности сельхозпроизводителей и кооперативов.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
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