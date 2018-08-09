13:42
USD 68.15
EUR 78.97
RUB 1.07
Общество

В Бишкек прибыли новые троллейбусы. Но ездить по городу они пока не будут

В Бишкек прибыли новые троллейбусы, закупленные на средства ЕБРР по проекту развития общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в столицу завезено 37 новых троллейбусов: 15 единиц низкопольных белорусского производства и 22 - среднепольных из России. 

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий сообщил 24.kg,что всего закуплено 52 троллейбуса. Ожидается, что оставшиеся машины поступят в столицу в течение месяца.

«Сейчас мы проводим пусконаладочные работы. Из-за ремонта дорог в столице закрыто три маршрута. Планируем все машины выпустить после окончания работ. Кроме того, в Бишкеке было открыто два новых маршрута», — сообщил он.

Отвечая на вопрос, когда же поступят и новые автобусы, вице-мэр сообщил, что тендер на их приобретение еще не объявлен.

«Решение должен принять мэр. Планировалось, что правительство добавит средства, но пока этот вопрос не решен. Если этого не произойдет, объявим на те средства, что заложены в бюджете города», — пояснил он.

Напомним, что на приобретение автобусов в бюджете города на 2018 год заложено более 380 миллионов сомов. В 2017-м на приобретение автобусов городские власти закладывали 103 миллиона сомов. Троллейбусы закупают в кредит по линии Европейского банка реконструкции и развития.
Ссылка:
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
Два троллейбусных маршрута закрыты на день из-за обрыва линии
Нравы Лондона. Как водитель автобуса спас пешехода от наезда мотоциклиста
Из-за поломки троллейбуса на улице Анкара образовалась пробка
Жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттук автобустар текшерилип, айып салынды
Бишкекке жаңы троллейбустар алынып келди
Заблудился? Автобус проехал по бульвару Эркиндик по встречной полосе
С водителями автобусов будут расторгать договор из-за ДТП со смертельным исходом
Из Екатеринбурга в Кыргызстан запустили новый автобусный маршрут
Уже сутки ищут в Бишкеке автобус с грязным салоном
Мэрия Бишкека не может договориться с владельцами маршруток
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
В&nbsp;Казахстане все мечети, находящиеся в&nbsp;радиусе 300 метров от&nbsp;школ, будут снесены В Казахстане все мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ, будут снесены
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу