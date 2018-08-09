В Бишкек прибыли новые троллейбусы. Но ездить по городу они пока не будут

В Бишкек прибыли новые троллейбусы, закупленные на средства ЕБРР по проекту развития общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в столицу завезено 37 новых троллейбусов: 15 единиц низкопольных белорусского производства и 22 - среднепольных из России.

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий сообщил 24.kg,что всего закуплено 52 троллейбуса. Ожидается, что оставшиеся машины поступят в столицу в течение месяца.

«Сейчас мы проводим пусконаладочные работы. Из-за ремонта дорог в столице закрыто три маршрута. Планируем все машины выпустить после окончания работ. Кроме того, в Бишкеке было открыто два новых маршрута», — сообщил он.

Отвечая на вопрос, когда же поступят и новые автобусы, вице-мэр сообщил, что тендер на их приобретение еще не объявлен.

«Решение должен принять мэр. Планировалось, что правительство добавит средства, но пока этот вопрос не решен. Если этого не произойдет, объявим на те средства, что заложены в бюджете города», — пояснил он.

Напомним, что на приобретение автобусов в бюджете города на 2018 год заложено более 380 миллионов сомов. В 2017-м на приобретение автобусов городские власти закладывали 103 миллиона сомов. Троллейбусы закупают в кредит по линии Европейского банка реконструкции и развития.