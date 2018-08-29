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Общество

В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут

В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут № 6. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По словам вице-мэра столицы Геннадия Милицкого, 11 троллейбусов нового маршрута будут курсировать от 8-го микрорайона до Западного автовокзала с интервалом движения 8-9 минут.

«Для удобства пассажиров и общественного транспорта на территории Западного автовокзала столичный муниципалитет реконструировал разворотное кольцо и изменил схему движения, а также установил уличное освещение и благоустроил прилегающую территорию», — отметили в мэрии.

По данным муниципалитета, разворотное кольцо в районе Западного автовокзала является конечным пунктом троллейбусного маршрута № 6, также здесь разворачиваются автобусы № 35 и 7,  микроавтобусы № 132, 111, 129, 224 и 275.

В начале августа 2018 года в Бишкеке запустили новый троллейбусный маршрут № 2, который связал микрорайон «Аламедин-1» и завод имени Фрунзе.
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