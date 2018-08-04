В Баткенской области построили дамбу для защиты села от селей

Селезащитная дамба на участке Кара-Тумшук Кадамджайского района Баткенской области несколько лет буквально спасает целое село от оползней. Об этом 24.kg сообщили в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане.

Сейчас жители села Кызыл-Коргон спокойно выращивают рис, используя каждый метр земли. Около дамбы множество рисовых полей, которые спускаются через село к берегам реки Сох (Кожошкен). Река служит границей с узбекским анклавом Сох.

По словам жителей сел Ак-Турпак и Кызыл-Коргон, многие давно бы уехали из этих мест из-за постоянной угрозы схода селей и оползней. Но построенная селезащитная дамба создала условия для сельского хозяйства и проживания 26 семьям. Средства для проекта выделила Россия.

«В рамках программы «Продукты за работу» ВПП ООН за участие в работе по строительству селезащитной дамбы 51 человек из малообеспеченных и уязвимых семей айыльного округа Ак-Турпак получил витаминизированное растительное масло и обогащенную витаминами пшеничную муку», — заключили в ВПП.