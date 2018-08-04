13:02
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Общество

В Баткенской области построили дамбу для защиты села от селей

Фото ВПП ООН. Селезащитная дамба в долине Сох

Селезащитная дамба на участке Кара-Тумшук Кадамджайского района Баткенской области несколько лет буквально спасает целое село от оползней. Об этом 24.kg сообщили в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане.

Сейчас жители села Кызыл-Коргон спокойно выращивают рис, используя каждый метр земли. Около дамбы множество рисовых полей, которые спускаются через село к берегам реки Сох (Кожошкен). Река служит границей с узбекским анклавом Сох.

По словам жителей сел Ак-Турпак и Кызыл-Коргон, многие давно бы уехали из этих мест из-за постоянной угрозы схода селей и оползней. Но построенная селезащитная дамба создала условия для сельского хозяйства и проживания 26 семьям. Средства для проекта выделила Россия.

«В рамках программы «Продукты за работу» ВПП ООН за участие в работе по строительству селезащитной дамбы 51 человек из малообеспеченных и уязвимых семей айыльного округа Ак-Турпак получил витаминизированное растительное масло и обогащенную витаминами пшеничную муку», — заключили в ВПП.
Ссылка:
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Год развития регионов. Фруктовый сад поможет в борьбе со стихийными бедствиями
Рыбные пруды между рисовыми полями. В Узгене занялись разведением амура
В самом отдаленном айыл окмоту Кыргызстана открыли свой молочный цех
Андреа Баньоли: Я ворвался в Бишкек на мощном мотоцикле
Для улучшения питания в Кыргызстане выделят $60 миллионов
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Омурбека Текебаева госпитализировали в&nbsp;Национальный центр кардиологии Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников