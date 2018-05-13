Андреа Баньоли: Я ворвался в Бишкек на мощном мотоцикле

Андреа Баньоли — новый страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Родился в Италии, работал в Мозамбике, Гаити, Зимбабве, Таджикистане. В Кыргызстане живет с августа 2017 года.

— До назначения работал в Таджикистане, поэтому, учитывая географическую близость стран, решил переехать в Кыргызстан самостоятельно. Вернее, даже не приехал, а ворвался в город на мощном мотоцикле.

Не дожидаясь погрузок-разгрузок, оставленных на курьерскую компанию, я прыгнул на свой байк и проехал более 1 000 км по трассе Душанбе — Ош — Бишкек. Мне кажется, это хороший способ познакомиться с регионом.

На своем байке я исследовал Памир, а моя следующая цель – тур вокруг Иссык-Куля на велосипеде.

А если серьезно, у меня за плечами 17-летний опыт работы в чрезвычайных ситуациях — начинал в Мозамбике, работал в Гаити, штаб-квартире ВПП ООН, где возглавлял отдел по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации.

— Что вас удивило в Кыргызстане?

Впечатлили открытость людей и их прямота, возможность свободно обсуждать любые темы, включая политику. Андреа Баньоли

А еще поразили географические контрасты и разнообразие ландшафта Бишкека. С одной стороны, такой урбанистический контекст, современный город, с другой — пасторальный пейзаж, ведь город окружен горами, на которых всегда лежит снег! Удивительная комбинация — только выехал за город и сразу попадаешь в совершенно иную среду. Думаю, мне предстоит еще много открытий по мере поездок по стране.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— Сразу могу сказать, это кулинарные традиции! Знаете, что нас объединяет? Страсть к лапше! В Италии это спагетти, в Кыргызстане — кесме. В Италии мы готовим разные виды пасты, в Кыргызстане — лагман и бешбармак. Как видите, между Италией и Кыргызстаном очень прочная связь.

Я долгое время думал, что макароны изобрели именно итальянцы, но потом пришлось признать, что у лапши азиатское происхождение. Спасибо Марко Поло, что объединил Азию и Европу.

— О чем скучаете вдали от родины?

— Скучаю по морю, родной город в Италии стоит на море. Но мне все-таки повезло: хоть рядом и нет моря, зато есть соленое озеро (почти как море) — можно плавать и любоваться горами.

— Ваше любимое место в Бишкеке?

— Это, безусловно, бульвар Молодой Гвардии — очень зеленое место! Мое любимое место для пробежек — обычно я выхожу из дома и бегу по бульвару до бассейна «Дельфин», а вечером именно по бульвару иду пешком с работы.

Мне нравится наблюдать за реальной жизнью – молодыми людьми, беседующими на скамейке, семьями, прогуливающимися с детьми. Это живое, настоящее место. Андреа Баньоли

Еще мне нравится городская архитектура — своеобразный микс советского стиля, очень рационального, и современных тенденций.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Очень люблю боорсоки, особенно только-только вынутые из казана, с каймаком — ем и не могу остановиться. Еще мне очень нравится лагман — во всех видах!

— А что боитесь даже попробовать?

— Тут вопрос не в том, что я боюсь попробовать. По натуре я любопытный и открыт всему новому. Вопрос в том, понравится ли.

— Что очаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Как уже говорил, это открытость людей. А еще разнообразие — культурное, этническое, политическое, много разных мнений. И, конечно, сплоченность — в Кыргызстане очень много национальностей, культурных традиций. Это обогащает, заряжает хорошей энергией. Чувствуется, что страна на подъеме.

— А что разочаровало?

— На велосипеде по городу ездить сложно. Хочется, чтобы соблюдали правила все участники дорожного движения и проявляли больше уважения к пешеходам.