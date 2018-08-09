Как сельские женщины Джалал-Абадской области строят бизнес и развивают регионы

Совместный проект правительства Кыргызстана и ООН помогает сельским женщинам из бедных семей строить успешный бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) в КР.

По ее данным, в селе Благовещенка Сузакского района сельчанки объединились в группы взаимопомощи и открыли несколько предприятий. По итогам проекта они увеличили свои доходы в среднем на 32 процента.

Участницы открыли пекарни и теплицы, мини-цеха по производству мучных изделий, консервации, сушке и переработке овощей и фруктов, а также швейные, войлочные и ткаческие мастерские, фотостудии и компьютерные курсы.

Участницы проекта создали 4 женские ассоциации, которые предоставляют услуги почти двум тысячам женщинам, консультируя по вопросам агротехнологий, открытия бизнеса или сельскохозяйственного проекта.

Сельчанки открыли фонд накоплений, куда откладывают часть выручки для общих дел. В этом году, например, купили овец. Теперь планируют сообща купить дробилку и начать производство кормов.

килограммов

Одна из участниц проекта Мавлюда открыла на дому пекарню, где готовит до 1,5 тысячи лавашей в день. Два года назад она начала бизнес с 5муки, тестораскаточной машины и тренинга от ООН. Сейчас пекарня расходует по 2-2,5 мешка муки ежедневно. Лаваши готовятся только на заказ, которые поступают по WhatsApp из окрестных сел, Джалал-Абада, Оша, Токтогула и других городов. Мавлюда и ее семья планируют расширить производство и открыть кондитерский цех и магазин.Другая участница проекта в Благовещенке Фарида открыла теплицу-цветник, где выращивает фиалки. Получив небольшой грант от проекта ООН, она заказала в Москве ростки нескольких сортов фиалок, смотрела вебинары по разведению, изучала каталоги, подбирала грунт и оптимальный режим разведения.

Сейчас в ее теплице 150 сортов фиалок, включая редкие сорта. Каждый горшочек и цветок подписан в соответствии с каталогом, указанием сорта и возраста. Продажи идут активно — от окрестных сел до Бишкека и соседнего Узбекистана, оформить заказ можно и через Instagram.

«В рамках проекта группы взаимопомощи создали в 73 пилотных селах Чуйской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областей. Они охватили 2 тысячи 730 сельских женщин. Участницы проектов успешно реализовали 146 бизнес-инициатив и прошли обучение по современным агротехнологиям, основам бизнеса и маркетинга, лидерству. Они получили поддержку в виде стартового капитала, семян и оборудования, а также продовольственную помощь, чтобы поддержать свои семьи», — рассказали в ВПП ООН.