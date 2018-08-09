Как сельские женщины Джалал-Абадской области строят бизнес и развивают регионы

Совместный проект правительства Кыргызстана и ООН помогает сельским женщинам из бедных семей строить успешный бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) в КР.
По ее данным, в селе Благовещенка Сузакского района сельчанки объединились в группы взаимопомощи и открыли несколько предприятий. По итогам проекта они увеличили свои доходы в среднем на 32 процента.
Участницы открыли пекарни и теплицы, мини-цеха по производству мучных изделий, консервации, сушке и переработке овощей и фруктов, а также швейные, войлочные и ткаческие мастерские, фотостудии и компьютерные курсы.
Участницы проекта создали 4 женские ассоциации, которые предоставляют услуги почти двум тысячам женщинам, консультируя по вопросам агротехнологий, открытия бизнеса или сельскохозяйственного проекта.
Сельчанки открыли фонд накоплений, куда откладывают часть выручки для общих дел. В этом году, например, купили овец. Теперь планируют сообща купить дробилку и начать производство кормов.
Сейчас в ее теплице 150 сортов фиалок, включая редкие сорта. Каждый горшочек и цветок подписан в соответствии с каталогом, указанием сорта и возраста. Продажи идут активно — от окрестных сел до Бишкека и соседнего Узбекистана, оформить заказ можно и через Instagram.