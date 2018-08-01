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Общество

Рыбные пруды между рисовыми полями. В Узгене занялись разведением амура

Фото ВПП ООН. В Узгене занялись разведением амура

В городе Узгене стартовал проект по организации рыбного хозяйства для малоимущих семей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в офисе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), которая его поддерживает.

В рамках проекта «Деньги за работу и обучение» при финансировании Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) открыли рыбные хозяйства. Для этого выкопали пруды, а 16 человек научили выращивать рыбу. За работу и обучение участники получили денежное вознаграждение. На него они приобрели 40 килограммов сазанов и белого амура.

Землю выделила мэрия города Узгена в безвозмездное пользование на два года. Затем землей люди будут пользоваться на условиях льготной аренды. Сейчас в рыбном хозяйстве работают 10 человек.

ВПП ООН
Фото ВПП ООН. В Узгене занялись разведением амура
«В планах рыбного хозяйства снабжать свежей рыбой местных жителей и среднюю школу № 5 имени Амира Тимура, которая с нового учебного года при поддержке ВПП ООН и России запускает проект по горячему питанию для 540 младшеклассников», — рассказали в организации.

За последние два года при поддержке ВПП ООН в Кыргызстане обустроили более 40 рыбных хозяйств в экономически уязвимых районах страны.
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