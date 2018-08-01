Рыбные пруды между рисовыми полями. В Узгене занялись разведением амура

В городе Узгене стартовал проект по организации рыбного хозяйства для малоимущих семей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в офисе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), которая его поддерживает.
В рамках проекта «Деньги за работу и обучение» при финансировании Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) открыли рыбные хозяйства. Для этого выкопали пруды, а 16 человек научили выращивать рыбу. За работу и обучение участники получили денежное вознаграждение. На него они приобрели
Землю выделила мэрия города Узгена в безвозмездное пользование на два года. Затем землей люди будут пользоваться на условиях льготной аренды. Сейчас в рыбном хозяйстве работают 10 человек.
За последние два года при поддержке ВПП ООН в Кыргызстане обустроили более 40 рыбных хозяйств в экономически уязвимых районах страны.