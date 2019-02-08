Помощь малоимущим: вместо денег шерстеперерабатывающий цех

В Ошской области в айыльном округе Мирмахмудов для помощи малоимущим семьям открыли шерстеперерабатывающий цех. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной продовольственной программы ООН.

По ее данным, в течение следующих месяцев еще три подобных цеха начнут производство в разных районах страны. Их оснащают современным перерабатывающим оборудованием в рамках гранта Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в размере $4 миллиона.

Новый шерстеперерабатывающий цех позволит сельчанам производить разнообразную продукцию из шерсти, например, шерстяное полотно в промышленных объемах. Цех в айыльном округе Мирмахмудов мощностью переработки 40-100 килограммов шерсти в день обеспечит рабочими местами от девяти до 20 человек из малоимущих семей в зависимости от сезона.

«Грант от KOICA очень важен для нас. Он поможет запустить общинные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, что поддержит сельскую экономику, создавая рабочие места и повышая доходы фермеров Кыргызстана», — отметил страновой директор ВПП ООН в КР Андреа Баньоли.