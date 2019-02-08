17:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Помощь малоимущим: вместо денег шерстеперерабатывающий цех

В Ошской области в айыльном округе Мирмахмудов для помощи малоимущим семьям открыли шерстеперерабатывающий цех. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной продовольственной программы ООН.

По ее данным, в течение следующих месяцев еще три подобных цеха начнут производство в разных районах страны. Их оснащают современным перерабатывающим оборудованием в рамках гранта Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в размере $4 миллиона.

Новый шерстеперерабатывающий цех позволит сельчанам производить разнообразную продукцию из шерсти, например, шерстяное полотно в промышленных объемах. Цех в айыльном округе Мирмахмудов мощностью переработки 40-100 килограммов шерсти в день обеспечит рабочими местами от девяти до 20 человек из малоимущих семей в зависимости от сезона.

«Грант от KOICA очень важен для нас. Он поможет запустить общинные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, что поддержит сельскую экономику, создавая рабочие места и повышая доходы фермеров Кыргызстана», — отметил страновой директор ВПП ООН в КР Андреа Баньоли.
Ссылка:
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предложили создать государственный фонд помощи малоимущим
Жители Нарынской области сами восстановили 2,5 километра поливного канала
В высокогорном селе Лахол Нарынской области открыли молочный цех
Как сельские женщины Джалал-Абадской области строят бизнес и развивают регионы
В Баткенской области построили дамбу для защиты села от селей
Год развития регионов. Фруктовый сад поможет в борьбе со стихийными бедствиями
Рыбные пруды между рисовыми полями. В Узгене занялись разведением амура
В самом отдаленном айыл окмоту Кыргызстана открыли свой молочный цех
Андреа Баньоли: Я ворвался в Бишкек на мощном мотоцикле
Для улучшения питания в Кыргызстане выделят $60 миллионов
Популярные новости
Марк Цукерберг за&nbsp;сутки стал богаче на&nbsp;$6,2 миллиарда Марк Цукерберг за сутки стал богаче на $6,2 миллиарда
Нацбанк не&nbsp;намерен отзывать лицензию у&nbsp;ОсОО &laquo;Мобильник&raquo; Нацбанк не намерен отзывать лицензию у ОсОО «Мобильник»
Проблемы с&nbsp;&laquo;Мобильником&raquo; возникли из-за спора учредителей Проблемы с «Мобильником» возникли из-за спора учредителей
В&nbsp;Кыргызстане создают госпредприятие &laquo;Кыргыз туризм&raquo; В Кыргызстане создают госпредприятие «Кыргыз туризм»
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош