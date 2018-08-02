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Общество

Год развития регионов. Фруктовый сад поможет в борьбе со стихийными бедствиями

Фото ВПП ООН. В Узгенском и Ноокатском районах Ошской области для защиты от природных катаклизмов сажают фруктовые деревья

В нескольких селах Ошской области посадили фруктовые сады для снижения риска стихийных бедствий. Об этом сообщили в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в Кыргызстане.

По его данным, ВВП поддержала жителей села Кок-Бел Ноокатского района. Оно расположено в подверженной экологическим рискам зоне.

«Для снижения риска стихийных бедствий на оползнеопасном участке, на котором расположены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, посадили девять тысяч фруктовых деревьев. Сад, помимо выполнения экологической функции — укрепления почвы, принесет и экономическую выгоду: со временем жители села смогут получать доход от урожая», — подчеркнули в ВПП.

ВПП ООН совместно с ПРООН поддержали проект и на выделенной айыл окмоту территории в 21 гектар в селах Жалгаз-Тал, Кызыл-Таш и Шоро-Жар Узгенского района высадили девять тысяч фруктовых саженцев и установили вокруг них ограждение от скота.

«ВПП ООН провела тренинг по агролесоводству и базовому лесовосстановлению. В качестве стимула для участия в обучении, посадке и других мероприятиях по восстановлению лесов участники получают обогащенную пшеничную муку и растительное масло», — рассказали в организации.
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