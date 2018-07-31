За два месяца никаких следственных мероприятий с Сапаром Исаковым. Почему?

Продление меры пресечения бывшему премьер-министру Сапару Исакову обжалуют в Бишкекском городском суде. Об этом журналистам сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Как отметил юрист, оснований для продления срока следствия и содержания под стражей не было.

«Следователь сослался на то, что с Сапаром Исаковым нужно проводить следственные действия. Однако за два месяца содержания в СИЗО с моим подзащитным не производилось никаких следственных действий. За это время была одна очная ставка с Жанторо Сатыбалдиевым. Зачем его содержать в СИЗО, если с ним не проводилось никаких следственных действий», — возмутился Замир Жоошев.

Адвокат отметил, что кассационную жалобу в Бишкекский горсуд защита Сапара Исакова подаст в течение пяти дней.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся еще один бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.