Проспект Манаса открыли для проезда

Проспект Манаса, от проспекта Чуй до Жибек Жолу, открыли для проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» установлены новые бордюры, заменено дорожное полотно. Теперь оно двуслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками.



В этом году реконструкция проспекта Манаса пройдет на участке длиной 8 километров 900 метров, от проспекта Жибек Жолу на севере и до улицы Семетей на юге.