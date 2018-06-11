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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (91)

Проспект Манаса открыли для проезда

Фото пресс-службы мэрии. Проспект Манаса

Проспект Манаса, от проспекта Чуй до Жибек Жолу, открыли для проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» установлены новые бордюры, заменено дорожное полотно. Теперь оно двуслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками.

В этом году реконструкция проспекта Манаса пройдет на участке длиной 8 километров 900 метров, от проспекта Жибек Жолу на севере и до улицы Семетей на юге.
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