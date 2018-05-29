Возмущению нет предела. Сапар Исаков об обвинении в коррупции

Творится полный беспредел. Возмущению нет предела. Об этом журналистам сегодня заявил Сапар Исаков, покинув кабинет следователя после шестичасового допроса.

По его словам, он еще не полностью ознакомился с предъявленным ему обвинением.

«Изначально в социальных сетях и СМИ топтали имя Исакова. В итоге они создают антураж вокруг человека и делают из него уголовника. Сейчас мы с адвокатами будем тесно работать и доказывать мою невиновность. Я в шоке», — сказал Сапар Исаков.

На вопрос действительно ли он встречался с представителями компании TBEA, бывший глава кабмина ответил, что это неправда.

Сегодня бывшему премьер-министру предъявлены официальные обвинения в коррупции в рамках уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

«Установлено, что он в 2013 году будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», используя свое политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Сапар Исаков будет находится под подпиской о невыезде.

По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.