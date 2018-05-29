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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (99)

Возмущению нет предела. Сапар Исаков об обвинении в коррупции

Фото ИА "24.kg". Сапар Исаков

Творится полный беспредел. Возмущению нет предела. Об этом журналистам сегодня заявил Сапар Исаков, покинув кабинет следователя после шестичасового допроса.

По его словам, он еще не полностью ознакомился с предъявленным ему обвинением.

«Изначально в социальных сетях и СМИ топтали имя Исакова. В итоге они создают антураж вокруг человека и делают из него уголовника. Сейчас мы с адвокатами будем тесно работать и доказывать мою невиновность. Я в шоке», — сказал Сапар Исаков.

На вопрос действительно ли он встречался с представителями компании TBEA, бывший глава кабмина ответил, что это неправда.

Сегодня бывшему премьер-министру предъявлены официальные обвинения в коррупции в рамках уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

«Установлено, что он в 2013 году будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», используя свое политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Сапар Исаков будет находится под подпиской о невыезде.

По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.
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