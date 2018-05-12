Труженик тыла Карабай Аширов: Чем дольше жизнь, тем дороже прошлое

В Оше осталось 15 ветеранов Великой Отечественной войны и 23 труженика тыла, но с каждым годом их становится все меньше. Карабай Аширов рассказал ИА «24.kg», почему не попал на фронт и как сутками работал в тылу, чтобы помочь солдатам одолеть врага и защитить Родину.

Дети военной поры

В семье Ашировых было пятеро детей: три мальчика и две девочки. Они жили в сельской управе Шарк Кара-Суйского района. Отец рано умер от болезни, и, чтобы помогать семье, старшие сыновья еще подростками пошли работать в колхоз. Сейчас в живых остался лишь один Карабай Аширов.

Фото ИА «24.kg». Труженик тыла Карабай Аширов, май 2018 года

«Я с 12 лет работал на поле, сначала на лошади сеял хлопок, кукурузу, потом обучился на тракториста. Работал на комбайне, хорошо разбирался в технике. С тех пор всю жизнь за рулем, столько машин поменял», — рассказывает аксакал.

Сейчас Карабаю Аширову 91 год, он вспоминает, что его вместе с братом не пустили на фронт, так как в колхозе просто некому было работать.

Ребята были мастеровые, смекалистые, трудолюбивые. Без таких в селе никак. «Брат был кузнецом, потом выучился на токаря. В военное время мы работали днем и ночью, без выходных, себе во всем отказывали. Сельчане старались отправить на фронт как можно больше продуктов. Еды не хватало, одежду старую донашивали, но никто не обижался, мы старались победить врага», — говорит ветеран труда.

Он поясняет, что выстоять в лихую годину людям помог патриотизм. Тогда все жили в одной большой стране и поддерживали друг друга.

Добрую весть о победе молодой Карабай встретил на поле. «Все радостно стали кричать: «Победа! Победа!» Кинулись обнимать друг друга»... От воспоминаний на его глаза набежали слезы, и аксакал ненадолго замолчал, уйдя в свои мысли. Столько лет прошло, а этот день навсегда остался в его памяти...

Трудовая книжка, полная благодарностей

С годами жизнь в стране и в их колхозе стала налаживаться. Но сегодня, замечает наш собеседник, среди современной молодежи много избалованных, у них появились другие ориентиры. «Многие забывают о том, как мы жили раньше», — говорит он.

Согласно документам, трудовая деятельность Карабая Аширова началась с 1947 года и завершилась в 1997-м. Но сам ветеран труда говорит, что проработал более 75 лет. После колхоза отправился в шахту в Сулюкте, но по молодости не думал, что потом пригодятся правильно оформленные документы, поэтому этот отрезок его биографии не попал в трудовую книжку и не помог увеличить пенсию, которая составляет всего 7 тысяч сомов.

Фото Из архива семьи Ашировых. На этой машине Карабай Аширов проработал много лет

Позже аксакал работал водителем буровой машины, а также возил сотрудников местной администрации. Видел много начальников, порядочных и не очень. «У него не было аварий», — с удивлением и восхищением говорит его сын Мукум.

Всю жизнь Карабай Аширов был скромным, не выпрашивал благ для себя и своей семьи, не жаловался на трудности, проявлял исключительное терпение и работоспособность. И слово «труженик» — это как раз о нем, оно очень точно определяет его отношение к жизни.

За десятилетия труда он объездил почти всю страну, помнит пыльные дороги и долгие командировки. Ездил на разных машинах: ГАЗ-69, ГАЗ-24, «Москвиче», которые сам ремонтировал. Была надежда, что с уходом на пенсию организация подарит ему пусть уже не новую машину, на которой он ездил много лет и следил за ее состоянием, но этого не случилось. Осталась легкая обида.

Счастливый семьянин

Как и полагается на Востоке, с будущей женой Фаридой их познакомили родственники. Молодые люди поженились в 1957 году и счастливо прожили 57 лет. Но жена скончалась от болезни, и это сильно отразилось на самочувствии пожилого человека, он стал более замкнутым и молчаливым.

Фото ИА «24.kg». Карабай Аширов с сыном Мукумом, май 2018 года

Сын понимает, что его отцу пришлось слишком рано повзрослеть, что он отучился всего пять классов и у него не было легкой беззаботной юности, всю жизнь ему не хватало внимания и заботы.

В детях Карабая и Фариды течет кровь разных национальностей: узбекская, уйгурская, таджикская. Сын рассказал: «Отец привил нам любовь к труду и уважение к людям. Стремился вырастить нас порядочными и честными, учил ценить каждый кусок хлеба. Мамин отец — участник двух войн, он был музыкантом. Нас шестеро братьев и одна сестра, трое стали музыкантами, я в прошлом сотрудник органов национальной безопасности».

Фото ИА «24.kg». Карабай Аширов с внучкой за домашним столом

Сейчас братья со своими семьями разъехались по городам и странам. Но эта большая семья поддерживает отношения: у ветерана 12 внуков и 11 правнуков, и на 9 Мая тот, кто может, приезжает в отчий дом в Оше, поздравляет дедушку с праздником. В такие минуты он особенно счастлив и говорит: «Вот оно — мое богатство!»

Унесенные ветром

С годами становится меньше его ровесников. Из своих братьев и сестер он остался один. Пару лет назад скончался его друг — ветеран войны. Круг общения становится меньше. Люди другого поколения уже не понимают его так, как те, кого уже нет рядом. Когда он был чуть моложе, то любил заглянуть в местную чайхану для общения. Сейчас координация движений подводит, а возле дома большая городская трасса с мощным потоком машин, и родные боятся отпускать его одного.

О ветеранах войны и тружениках тыла местные власти исправно вспоминают в памятные дни: 9 мая — в День Победы и 1 октября — в День пожилых людей. Пенсионеры никого ни в чем не обвиняют, но чувствуется, что им не хватает внимания и заботы.

Они открыты и дружелюбны, порой наивны, как дети, возможно, кое-кто с годами труднее выражает свои мысли словами, но каждый из них ждет, когда ему позвонят или постучат в дверь, чтобы навестить.

В ожидании встреч

Согласно постановлению мэрии Оша, каждому фронтовику к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вручили материальную помощь — 10 тысяч сомов, а труженикам тыла — 3 тысячи. В преддверии праздника труженикам тыла выдали также продуктовые пакеты. Тем, кто не смог посетить мероприятие, оказали адресную помощь.

С каждым годом пожилым людям все сложнее выбираться из дома на праздничные мероприятия, но старики собирают свои силы, надевают парадный костюм, на котором блестят награды, и идут к людям. Они медленно передвигаются, но с улыбкой жмут руки чиновникам, смотрят в фотокамеры и очень дорожат наградами. Они для них — не пустой звук.

У Карабая Аширова четыре медали: за доблестный труд в ВОВ (1947 год), за трудовые заслуги к столетию рождения В.Ленина (1970 год), к 30-летию окончания войны (1975 год) и последняя выдана в 1990 году за долголетний и добросовестный труд.

Он бережно хранит свой архив, показывая документы и фотографии, аккуратно заворачивает их потом и уносит в свою комнату. На обороте одной из черно-белых фотографий написано: «Чем дольше жизнь, тем дороже прошлое».

А на накрытом к приходу гостей столе остывает чай в пиале с традиционным восточным орнаментом — изображением хлопка. Его Карабай выращивал с детства, он знает, что такое труд. Для него это вся жизнь.