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Общество

В Кыргызстане предлагают ограничить число государственных тоев

Представители event-индустрии предлагают ограничить количество тоев на государственном уровне. Об этом на круглом столе, посвященном вопросу ограничения тоев в стране, заявил тамада Эркин Рыскулбеков.

По его словам, в первую очередь необходимо прекратить расточительство на государственном уровне в связи с разными юбилеями и крупными мероприятиями.

Мы знаем, что заказчики пышных тоев - это сами власть имущие. Поэтому пусть они покажут, что готовы на скромные празднования.

Эркин Рыскулбеков

По его данным, в кафе и ресторанах работает более 40 тысяч граждан. Также в event-индустрии задействовано немалое количество компаний.

Напомним, в Министерстве культуры решили объявить конкурс на лучший сценарий для разработки нового формата тоев. По их мнению, необходимо внести ограничение на проведение пышных застолий.
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