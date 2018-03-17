Объявлена фотоохота на мусор. Можно получить призы и подарки

В рамках национальной кампании «Таза жашоо» в Кыргызстане объявлена фотоохота на мусор. Самым активным обещают призы и подарки. Об этом сообщается на официальной странице кампании в сети Facebook.

Желающим предлагают делать снимки мусорных куч, грязных дворов, парков, а также тех несознательных граждан, которые сорят на улице. Снимки можно отправлять на страницу Общественного фонда «Эко Деми» с описанием проблемы и указанием даты и места съемки.

«Акция продлится с 15 марта по 30 мая 2018 года. Победителей конкурса «Таза жашоо, или Охота на мусорных хулиганов» ждут ценные призы и подарки», — обещают организаторы.

Напомним, что акция «Таза жашоо» стартовала сегодня в Бишкеке и Оше. Участие в ней принял, в том числе, и премьер-министр Сапар Исаков, который находится с рабочей поездкой в Ошской области.