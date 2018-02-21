Представитель экс-президента не преследует цели забрать имущество Нарына Айыпа

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков не преследует цели забрать имущество Нарына Айыпа. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Ранее сообщалось о требовании выставить на торги квартиру журналиста. Однако судебные исполнители могут рассчитывать только на треть жилой площади, принадлежащей Нарыну Айыпу. Остальные две части принадлежат его матери и сестре.

«Цели забрать имущество Нарына Айыпа у нас нет. Если в суде будет доказано, что эта квартира является единственным жильем и Нарын Айып проживает в ней совместно со своей семьей, конечно, мы готовы рассмотреть вопрос о возврате своего требования об изменении способа и порядка исполнения решения суда», — сказал он.

«Намерения забрать имущество нет, — повторил Нурбек Сыдыков. — Просто мы рассматриваем варианты исполнения судебного решения. К сожалению, на прошлых судебных заседаниях каких-либо доказательств того, что эта квартира является единственным жильем и Нарын Айып проживает в нем вместе со своей семьей, ими не было представлено».

Напомним, в Интернете опубликовано видеообращение 90-летней Райлы Идиновой — матери журналиста.

Она просит суд быть справедливым и не лишать ее жилой площади.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.