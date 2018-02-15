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Общество

ОБСЕ просит закрыть уголовное дело журналиста Эльнуры Алкановой

Вслед за американским Комитетом защиты прав журналистов, ситуацию с уголовным делом против журналиста Эльнуры Алкановой, прокомментировал официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Он написал в Twitter, что журналисты не могут подвергаться уголовному преследованию за свою работу, а журналистские расследования — ядро свободы слова.

В начале января журналиста вызывали на допрос в следственное управление ГСБЭП. Поводом для беседы в Финполе послужила статья-расследование. Эльнура Алканова пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум в $10 миллионов.

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ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

Напомним, ОсОО «Идеал Хаус» несколько раз не смогли реализовать из-за пассивности участников.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

После публикации руководство БТА Банка потребовало возбудить уголовное дело в отношении Эльнуры Алкановой. Ранее суд запретил ей выезжать за пределы страны.
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