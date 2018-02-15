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Общество

В Нью-Йорке заинтересовались делом Эльнуры Алкановой

Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана отказаться от обвинений в отношении журналиста Эльнуры Алкановой. Об этом сказано в заявлении организации.

Журналисту инкриминируют две статьи УК КР — «Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну» и «Разглашение коммерческой, банковской или иной тайны, а также тайны сведений налогоплательщика». Обвинение предъявил следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

В заявлении комитета говорится, что выдвинутые против журналиста обвинения политически мотивированы и связаны с ее расследованием.

Комитет призвал власти «прекратить дело против Алкановой, перестать беспокоить ее и позволить выполнять свою работу, не опасаясь репрессий».

В начале января журналиста вызывали на допрос в следственное управление ГСБЭП. Поводом для беседы в финполе послужила статья-расследование. Эльнура Алканова пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб минимум на $10 миллионов.

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«Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

После публикации руководство БТА Банка потребовало возбудить уголовное дело в отношении Эльнуры Алкановой. Ранее суд запретил ей выезжать за пределы страны.
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